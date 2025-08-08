search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為31.01元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元下修至1.55元，其中最高估值1.93元，最低估值1.22元，預估目標價為31.01元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.93(1.93)2.422.914.01
最低值1.22(1.22)1.361.732.04
平均值1.55(1.55)1.842.283.14
中位數1.55(1.57)1.862.213.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值39.54億47.89億56.24億66.65億
最低值33.56億37.29億41.65億46.26億
平均值35.78億41.60億47.58億54.50億
中位數35.69億41.70億47.33億54.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.120.731.190.971.77
營業收入15.46億13.48億20.62億23.90億31.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSGMAB

