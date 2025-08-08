鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為31.01元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元下修至1.55元，其中最高估值1.93元，最低估值1.22元，預估目標價為31.01元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.93(1.93)
|2.42
|2.91
|4.01
|最低值
|1.22(1.22)
|1.36
|1.73
|2.04
|平均值
|1.55(1.55)
|1.84
|2.28
|3.14
|中位數
|1.55(1.57)
|1.86
|2.21
|3.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.54億
|47.89億
|56.24億
|66.65億
|最低值
|33.56億
|37.29億
|41.65億
|46.26億
|平均值
|35.78億
|41.60億
|47.58億
|54.50億
|中位數
|35.69億
|41.70億
|47.33億
|54.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.12
|0.73
|1.19
|0.97
|1.77
|營業收入
|15.46億
|13.48億
|20.62億
|23.90億
|31.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為31.21元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為31.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為30.66元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.54元，預估目標價為30.66元
下一篇