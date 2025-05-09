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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為325.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.27元，其中最高估值5.18元，最低估值4元，預估目標價為325.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.18(5.18)6.057.48.41
最低值4(3.88)4.575.627.25
平均值4.35(4.21)5.386.527.85
中位數4.27(4.16)5.296.567.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.45億30.38億36.62億39.20億
最低值24.27億28.06億32.06億36.18億
平均值24.93億29.30億33.91億38.10億
中位數25.14億29.48億33.90億38.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.100.240.072.945.78
營業收入9.04億10.99億13.05億16.97億20.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPODD

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