鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為325.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.27元，其中最高估值5.18元，最低估值4元，預估目標價為325.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.18(5.18)
|6.05
|7.4
|8.41
|最低值
|4(3.88)
|4.57
|5.62
|7.25
|平均值
|4.35(4.21)
|5.38
|6.52
|7.85
|中位數
|4.27(4.16)
|5.29
|6.56
|7.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.45億
|30.38億
|36.62億
|39.20億
|最低值
|24.27億
|28.06億
|32.06億
|36.18億
|平均值
|24.93億
|29.30億
|33.91億
|38.10億
|中位數
|25.14億
|29.48億
|33.90億
|38.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.10
|0.24
|0.07
|2.94
|5.78
|營業收入
|9.04億
|10.99億
|13.05億
|16.97億
|20.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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