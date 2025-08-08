search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class AAPP-US的目標價調升至493元，幅度約4.89%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)提出目標價估值：中位數由470元上修至493元，調升幅度4.89%。其中最高估值650元，最低估值250元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Applovin Corp - Class A評價：積極樂觀25位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Applovin Corp - Class A今(8日)收盤價為436.5082元。近5日股價上漲4.89%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股APP市場預估目標價

