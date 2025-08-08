鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class AAPP-US的目標價調升至493元，幅度約4.89%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)提出目標價估值：中位數由470元上修至493元，調升幅度4.89%。其中最高估值650元，最低估值250元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予Applovin Corp - Class A評價：積極樂觀25位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Applovin Corp - Class A今(8日)收盤價為436.5082元。近5日股價上漲4.89%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.23%，報410.99美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class A(APP-US)EPS預估上修至8.55元，預估目標價為480.00元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報371.11美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.1%，報381.84美元
下一篇