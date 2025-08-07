search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class A(APP-US)EPS預估上修至8.55元，預估目標價為480.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.39元上修至8.55元，其中最高估值9.71元，最低估值5.83元，預估目標價為480.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.71(9.71)20.1318.82
最低值5.83(5.83)8.2111.27
平均值8.55(8.37)12.3614.78
中位數8.55(8.39)11.914.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值58.19億100.50億101.18億103.48億
最低值51.27億61.59億73.95億84.91億
平均值55.18億69.95億85.17億94.20億
中位數55.65億69.16億85.25億94.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.350.08-0.521.014.68
營業收入14.51億27.93億30.27億32.83億47.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Applovin Corp - Class A(APP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

