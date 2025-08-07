鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class A(APP-US)EPS預估上修至8.55元，預估目標價為480.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.39元上修至8.55元，其中最高估值9.71元，最低估值5.83元，預估目標價為480.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.71(9.71)
|20.13
|18.82
|最低值
|5.83(5.83)
|8.21
|11.27
|平均值
|8.55(8.37)
|12.36
|14.78
|中位數
|8.55(8.39)
|11.9
|14.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.19億
|100.50億
|101.18億
|103.48億
|最低值
|51.27億
|61.59億
|73.95億
|84.91億
|平均值
|55.18億
|69.95億
|85.17億
|94.20億
|中位數
|55.65億
|69.16億
|85.25億
|94.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.35
|0.08
|-0.52
|1.01
|4.68
|營業收入
|14.51億
|27.93億
|30.27億
|32.83億
|47.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Applovin Corp - Class A(APP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報371.11美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.1%，報381.84美元
- 納入標普500機會又來了！若派拉蒙遭剔除 Robinhood或AppLovin可望雀屏中選
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.22%，報347.05美元
下一篇