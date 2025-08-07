search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.23%，報410.99美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間07日21:50股價上漲20.42美元，報410.99美元，漲幅5.23%，成交量3,838,276（股），盤中最高價411.40美元、最低價385.10美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.5%
  • 近 1 月：+14.32%
  • 近 3 月：+28.22%
  • 近 6 月：+2.61%
  • 今年以來：+20.61%

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

S&P 5006344.780.00%
道瓊指數43963.58-0.52%
NASDAQ21284.40+0.54%
費城半導體5629.811.43%
Applovin Corp - Class A440.5527+12.8%

