盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.23%，報410.99美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間07日21:50股價上漲20.42美元，報410.99美元，漲幅5.23%，成交量3,838,276（股），盤中最高價411.40美元、最低價385.10美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.5%
- 近 1 月：+14.32%
- 近 3 月：+28.22%
- 近 6 月：+2.61%
- 今年以來：+20.61%
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安可(AMKR-US)大漲5.04%，報23.33美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5.01%，報171.29美元
- 盤中速報 - 華納兄弟探索(WBD-US)大跌5.04%，報12.15美元
- 盤中速報 - 和康電訊(MTSI-US)大跌5.32%，報131.63美元
下一篇