鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至2.61元，預估目標價為60.00元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.61元，其中最高估值4.2元，最低估值2.15元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.2(4.2)
|5.99
|8.24
|8.15
|最低值
|2.15(2.21)
|3.1
|3.7
|8.15
|平均值
|2.8(2.83)
|4.54
|5.73
|8.15
|中位數
|2.61(2.67)
|4.5
|5.66
|8.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|310.90億
|330.00億
|348.22億
|281.01億
|最低值
|282.35億
|266.57億
|270.83億
|281.01億
|平均值
|300.20億
|300.43億
|305.74億
|281.01億
|中位數
|300.27億
|301.31億
|301.95億
|281.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
