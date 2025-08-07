search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至2.61元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.61元，其中最高估值4.2元，最低估值2.15元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.2(4.2)5.998.248.15
最低值2.15(2.21)3.13.78.15
平均值2.8(2.83)4.545.738.15
中位數2.61(2.67)4.55.668.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值310.90億330.00億348.22億281.01億
最低值282.35億266.57億270.83億281.01億
平均值300.20億300.43億305.74億281.01億
中位數300.27億301.31億301.95億281.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2416.7511.816.464.15
營業收入277.49億461.53億503.79億409.19億403.23億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

