鉅亨速報 - Factset 最新調查：ESAB CorpESAB-US的目標價調升至136元，幅度約3.03%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對ESAB Corp(ESAB-US)提出目標價估值：中位數由132元上修至136元，調升幅度3.03%。其中最高估值150元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予ESAB Corp評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。

ESAB Corp今(8日)收盤價為115.16元。近5日股價下跌3.03%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。

