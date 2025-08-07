鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-5.21元，預估目標價為72.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.73元下修至-5.21元，其中最高估值-4.65元，最低估值-5.6元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-4.65(-4.34)
|-4.47
|-0.73
|1.91
|最低值
|-5.6(-4.79)
|-6.55
|-7.55
|-5.55
|平均值
|-5.14(-4.69)
|-5.49
|-4.96
|-2.8
|中位數
|-5.21(-4.73)
|-5.25
|-5.36
|-3.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5,500萬
|4,149萬
|6.06億
|11.67億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91億
|平均值
|1,057萬
|461萬
|1.70億
|6.57億
|中位數
|0.00
|0.00
|8,500萬
|5.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.01
|-2.57
|-3.08
|-3.86
|-3.58
|營業收入
|4,298萬
|2,939萬
|3,538萬
|1,158萬
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
