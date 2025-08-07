search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-5.21元，預估目標價為72.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.73元下修至-5.21元，其中最高估值-4.65元，最低估值-5.6元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-4.65(-4.34)-4.47-0.731.91
最低值-5.6(-4.79)-6.55-7.55-5.55
平均值-5.14(-4.69)-5.49-4.96-2.8
中位數-5.21(-4.73)-5.25-5.36-3.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5,500萬4,149萬6.06億11.67億
最低值0.000.000.003.91億
平均值1,057萬461萬1.70億6.57億
中位數0.000.008,500萬5.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.01-2.57-3.08-3.86-3.58
營業收入4,298萬2,939萬3,538萬1,158萬0.00

詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

