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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-4.72元，預估目標價為72.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.62元下修至-4.72元，其中最高估值-4.51元，最低估值-4.89元，預估目標價為72.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-4.51(-3.81)-4.09-1.111.91
最低值-4.89(-4.94)-5.59-5.92-3.55
平均值-4.71(-4.59)-5.07-4.31-2.04
中位數-4.72(-4.62)-5.17-4.77-2.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5,500萬9,732萬5.44億11.67億
最低值0.000.000.003.91億
平均值571萬1,262萬1.39億6.56億
中位數0.000.004,854萬6.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.01-2.57-3.08-3.86-3.58
營業收入4,298萬2,939萬3,538萬1,158萬0.00

詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRVMD

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