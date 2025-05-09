鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-4.72元，預估目標價為72.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.62元下修至-4.72元，其中最高估值-4.51元，最低估值-4.89元，預估目標價為72.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-4.51(-3.81)
|-4.09
|-1.11
|1.91
|最低值
|-4.89(-4.94)
|-5.59
|-5.92
|-3.55
|平均值
|-4.71(-4.59)
|-5.07
|-4.31
|-2.04
|中位數
|-4.72(-4.62)
|-5.17
|-4.77
|-2.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5,500萬
|9,732萬
|5.44億
|11.67億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91億
|平均值
|571萬
|1,262萬
|1.39億
|6.56億
|中位數
|0.00
|0.00
|4,854萬
|6.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.01
|-2.57
|-3.08
|-3.86
|-3.58
|營業收入
|4,298萬
|2,939萬
|3,538萬
|1,158萬
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-4.26元，預估目標價為71.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為325.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為66.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估下修至1.29元，預估目標價為11.50元