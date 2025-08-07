鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class AZG-US的目標價調升至85元，幅度約4.94%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)提出目標價估值：中位數由81元上修至85元，調升幅度4.94%。其中最高估值100元，最低估值66元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予Zillow Group Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立14位、保守悲觀2位。
Zillow Group Inc - Class A今(7日)收盤價為81.51元。近5日股價上漲4.94%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
