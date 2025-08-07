鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技ZBRA-US的目標價調升至375元，幅度約3.02%

search icon



Factset 最新調查：斑馬科技ZBRA-US的目標價調升至375元，幅度約3.02%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)提出目標價估值：中位數由364元上修至375元，調升幅度3.02%。其中最高估值421元，最低估值300元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予斑馬科技評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀0位。

斑馬科技今(7日)收盤價為312.165元。近5日股價下跌3.02%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股ZBRA市場預估目標價

斑馬科技310+0.55%

