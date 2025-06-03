search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技ZBRA-US的目標價調升至315元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)提出目標價估值：中位數由300元上修至315元，調升幅度5%。其中最高估值410元，最低估值263元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予斑馬科技評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀0位。

斑馬科技今(3日)收盤價為283.71元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲2.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ZBRA市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
斑馬科技286.54+0.20%

延伸閱讀



Empty