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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估上修至15.42元，預估目標價為359.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.56元上修至15.42元，其中最高估值15.76元，最低估值14.26元，預估目標價為359.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.76(15.5)18.122.0525.35
最低值14.26(14.05)16.3516.0425.35
平均值15.17(14.65)17.1218.6925.35
中位數15.42(14.56)17.1318.525.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值53.47億57.50億61.11億64.57億
最低值52.09億54.91億54.61億64.57億
平均值52.87億56.17億58.66億64.57億
中位數52.94億56.06億58.85億64.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.3515.528.805.7210.18
營業收入44.54億56.29億56.94億45.99億49.70億

詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZBRA

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