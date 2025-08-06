鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估上修至15.42元，預估目標價為359.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.56元上修至15.42元，其中最高估值15.76元，最低估值14.26元，預估目標價為359.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.76(15.5)
|18.1
|22.05
|25.35
|最低值
|14.26(14.05)
|16.35
|16.04
|25.35
|平均值
|15.17(14.65)
|17.12
|18.69
|25.35
|中位數
|15.42(14.56)
|17.13
|18.5
|25.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.47億
|57.50億
|61.11億
|64.57億
|最低值
|52.09億
|54.91億
|54.61億
|64.57億
|平均值
|52.87億
|56.17億
|58.66億
|64.57億
|中位數
|52.94億
|56.06億
|58.85億
|64.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.35
|15.52
|8.80
|5.72
|10.18
|營業收入
|44.54億
|56.29億
|56.94億
|45.99億
|49.70億
詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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