鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技ZBRA-US的目標價調升至337.5元，幅度約4.65%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)提出目標價估值：中位數由322.5元上修至337.5元，調升幅度4.65%。其中最高估值410元，最低估值263元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予斑馬科技評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀0位。
斑馬科技今(12日)收盤價為326.965元。近5日股價上漲4.65%，標普指數上漲0.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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