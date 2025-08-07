search icon



馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調升至84.5元，幅度約4.97%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Zillow集團(Z-US)提出目標價估值：中位數由80.5元上修至84.5元，調升幅度4.97%。其中最高估值100元，最低估值66元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Zillow集團評價：積極樂觀13位、保持中立14位、保守悲觀2位。

Zillow集團今(7日)收盤價為85.175元。近5日股價上漲4.97%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股Z市場預估目標價

