鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至2.32元，預估目標價為260.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.25元上修至2.32元，其中最高估值3元，最低估值1.85元，預估目標價為260.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3(2.84)
|5.8
|7.86
|8.34
|最低值
|1.85(1.71)
|2.8
|3.8
|6.31
|平均值
|2.31(2.21)
|3.8
|5.42
|7.27
|中位數
|2.32(2.25)
|3.65
|5.45
|7.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|133.65億
|185.76億
|214.25億
|227.63億
|最低值
|126.20億
|146.46億
|173.85億
|204.16億
|平均值
|129.98億
|156.18億
|186.43億
|218.13億
|中位數
|129.95億
|154.79億
|185.34億
|220.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.45
|-1.39
|-3.68
|-1.42
|0.29
|營業收入
|28.86億
|48.88億
|65.83億
|86.35億
|107.22億
詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 又來一家CRCL？美股Figma獲超過30倍超額認購 今年最大科技IPO
- 〈財報〉達美樂披薩Q2美國同店銷售勝預期 盤前股價漲逾6%
- 比特幣正滲透進股票指數基金！微策略成「後門渠道」
- 資深投資人神準出清特斯拉 轉向AI與大型科技股布局
下一篇