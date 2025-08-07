search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至2.32元，預估目標價為260.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.25元上修至2.32元，其中最高估值3元，最低估值1.85元，預估目標價為260.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3(2.84)5.87.868.34
最低值1.85(1.71)2.83.86.31
平均值2.31(2.21)3.85.427.27
中位數2.32(2.25)3.655.457.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值133.65億185.76億214.25億227.63億
最低值126.20億146.46億173.85億204.16億
平均值129.98億156.18億186.43億218.13億
中位數129.95億154.79億185.34億220.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.45-1.39-3.68-1.420.29
營業收入28.86億48.88億65.83億86.35億107.22億

詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

