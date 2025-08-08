search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：凱雷集團CG-US的目標價調升至70元，幅度約6.06%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對凱雷集團(CG-US)提出目標價估值：中位數由66元上修至70元，調升幅度6.06%。其中最高估值80元，最低估值54元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予凱雷集團評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀1位。

凱雷集團今(8日)收盤價為61.49元。近5日股價上漲6.06%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


