鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.66元，其中最高估值2.16元，最低估值1.5元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.16(2.16)
|3.25
|4.46
|4.21
|最低值
|1.5(1.23)
|0.77
|2.82
|3.98
|平均值
|1.69(1.7)
|2.22
|3.28
|4.1
|中位數
|1.66(1.69)
|2.28
|3.22
|4.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.39億
|31.79億
|37.20億
|44.05億
|最低值
|24.91億
|27.47億
|32.11億
|35.48億
|平均值
|25.55億
|29.35億
|33.81億
|37.82億
|中位數
|25.49億
|29.17億
|33.76億
|35.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.72
|-2.11
|-0.42
|-0.68
|-0.48
|營業收入
|33.40億
|81.47億
|19.58億
|19.45億
|22.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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