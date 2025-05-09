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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.66元，其中最高估值2.16元，最低估值1.5元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.16(2.16)3.254.464.21
最低值1.5(1.23)0.772.823.98
平均值1.69(1.7)2.223.284.1
中位數1.66(1.69)2.283.224.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.39億31.79億37.20億44.05億
最低值24.91億27.47億32.11億35.48億
平均值25.55億29.35億33.81億37.82億
中位數25.49億29.17億33.76億35.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.72-2.11-0.42-0.68-0.48
營業收入33.40億81.47億19.58億19.45億22.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZ

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