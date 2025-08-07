鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-07 11:10

‌



今 (7) 日將是載入全球經濟史冊的一天，也是全球貿易迎來至暗時刻的開端。美國總統川普簽署的對等關稅將在美東時間周四 (7 日) 凌晨 0 點 01 分 (台灣時間中午 12 點 01 分) 正式生效，涵蓋全球多國商品，整體措施將對國際貿易關係造成顯著衝擊。

川普關稅今午生效！全球資本拋售重資產 麥當勞、李嘉誠等大佬開始加速套現（圖：Shutterstock）

川普的關稅清單呈現出鮮明的「看人下菜碟」特徵，對那些選擇妥協、遞交「投名狀」，透過簽署協議、投資美國並開放市場的國家，如英國、日本、南韓和歐盟，美國給予相對較低的稅率，降至 10% 至 20%。

‌



然而，對於在談判中未做出足夠讓步的國家，美國則毫不留情地祭出高額關稅，加拿大被徵收 35% 的關稅，巴西高達 50%，敘利亞、寮國、緬甸等國的關稅更是超過 40%，這不再是單純的關稅手段，而是近乎將貿易壁壘鎖死，徹底關閉貿易大門。

長期以來，美國企業憑藉低關稅優勢，在海外建廠生產後低成本運回國內。去年，美國進口產品的實質關稅稅率僅 1.2%。

但如今，美國進口產品的實質關稅將迎來驚人暴漲。國際信評機構惠譽指出，新關稅將使美國實際關稅的平均稅率飆升至 17%，是自 1933 年以來美國最高的關稅水準。這一巨大轉變，不僅徹底砸碎了現有的稅率體系，更對全球貿易體系規則造成了毀滅性打擊。

專家指出，過去幾十年，全球化低成本協作模式將在一夜之間崩塌，全球供應鏈的成本邏輯被徹底顛覆，跨國生產佈局面臨重新洗牌，而這一過程需要漫長的時間才能重新整合。可以預見，未來成本上升、供應鏈轉移、區域化加速將成為必然趨勢，全球資產格局也將在舊的貿易版圖上破碎重塑，資本遷徙和熱錢急速流動將成為未來幾年的主旋律，當下無疑是資本最為心慌的時刻。

在這一背景下，資本巨頭們紛紛開始行動，加速資產調整。麥當勞在香港開啟大規模拋售模式，一口氣甩賣 23 處核心地段商鋪，總市值約 30 億港元，首批推出的 8 個核心地段舖位招標，總估值約 13.5 億港元。

以尖沙嘴星光行物業為例，2019 年估值高達 10 億港元，如今市值僅 4.6 億港元，跌幅超一半。麥當勞雖以漢堡聞名，但實際上是「隱性大地主」，去年租金收入約 100 億美元，佔總營收的 38.65%。

然而，香港核心區店面回報率跌至 2.47% 的歷史新低，與過去輝煌時期和那斯達克 100 指數收益率相比，這些商舖已不再是優質資產。

不只香港如此，中國商辦市場同樣不容樂觀，以深圳為例，A 級辦公室租金一路走低，市場數據所呈現的趨勢一目了然。

麥當勞甩賣商舖以及李嘉誠等大佬的資產騰挪，都是全球資本從傳統地產紅利向流動性更強、增長更快的「新增長極」遷徙的縮影。資本追求的是效率與成長，而非傳統的「磚頭情結」。

專家認為，麥當勞跟李嘉誠等資產大佬們的撤離並非做空，而是趨勢精準判斷後的策略性撤離與資產優化。