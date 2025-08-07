鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-07 08:52

美國總統川普政府周二（5 日）宣布將終止 22 項 mRNA 疫苗聯邦合約，對這項曾被歸功協助終結 COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情、拯救數百萬人性命的技術提出安全性疑慮。

美國政府質疑mRNA安全性，終止22項聯邦疫苗合約。（圖：Shutterstock）

據《法新社》報導，美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）周二表示，將砍掉 22 個與美國大學等機構展開的 mRNA 疫苗研發合作項目，這些項目總價值近 5 億美元。

小羅勃．甘迺迪說：「我們審查了科學依據，聽取專家意見，然後採取行動。」

但美國國內反對者認為，這不僅將重創曾在疫情期間協助美國走出疫情的朝陽科研領域，還會讓美國人在下次公共衛生危機襲來時失去必要防護。

美國《NBC News》就在大標題中寫道，小羅勃．甘迺迪的做法，對美國 mRNA 疫苗這一充滿前景的科研領域是一記重擊。

《NBC News》稱，目前美國很多科學家和傳染病學專家都在反對小羅勃．甘迺迪的做法，因為 mRNA 技術在新冠肺炎疫苗研發中展現出相當光明的前景——特別是這一技術路徑可以讓疫苗快速實現自我更新，以應對一些病毒多變的毒株。

美國一些流感病毒疫苗就正在這一技術路徑上探索。因此，反對小羅勃．甘迺迪的人表示，不能因為疫情過去了，政府就把項目砍了，這就好比火災撲滅了，就把消防局撤了。