鉅亨網編輯林羿君 2025-08-07 14:03

日本敦促美國儘速落實雙方同意的汽車關稅削減措施，並尋求釐清其他商品的關稅問題，因為對雙邊貿易協定的不同解讀，進一步加劇了首相石破茂本已搖搖欲墜的執政壓力。

日本敦促美國立即削減汽車關稅 並要求釐清協議細節。(圖:shutterstock)

日本政府表示，6 日於華盛頓與美國商務部長盧特尼克克會面時，日本首席貿易談判代表赤澤亮正敦促美方儘早執行對日本汽車與零件關稅的削減承諾。

日本政府在周四 (7 日) 發布的聲明中表示，赤澤還尋求確認並「立即執行」兩國關於美國對從日本進口的其他商品徵收關稅的協議。

這場會議舉行於川普總統對數十個貿易夥伴提高關稅的措施即將於週四生效的數小時前，而日本正急於釐清與華盛頓在雙邊貿易協定細節上的分歧。

根據上個月達成的協議，美國同意將日本汽車進口關稅從先前的 27.5% 降至 15%，但並未宣布具體生效時間表。



儘管雙方已同意美國對多數其他日本商品的關稅，將自週四起從 25% 降至 15%，但由於缺乏書面確認，導致外界對新的 15% 關稅是否會疊加於現有稅率之上感到混亂。

日本主張，兩國已同意日本出口至美國的商品應免於這種「疊加徵稅」的情況，即商品同時受到多項關稅的影響。

赤澤在週二於國會中表示，日本希望確保像是日本牛肉這類已承擔超過 15% 關稅的商品，不會再被加徵新的 15% 稅率。

川普 7 月 31 日發布的行政命令中，附有一份《聯邦公報》，其中涉及對許多貿易夥伴的關稅稅率，顯示歐盟適用「不疊加」條件，但並未對日本發布此類澄清。

《朝日新聞》週四引述一位不願透露姓名的白宮官員的話報導稱，美國將對所有日本進口產品加徵 15% 的關稅，而對已經徵收 15% 以上關稅的商品不適用例外規定。

日本內閣官房長官林芳正在《朝日新聞》報導後舉行的例行新聞發布會上表示，美國不太可能對現有關稅加徵 15%。他表示，赤澤週三訪問華盛頓期間已向美方確認了這一情況。

鑑於這些分歧，石破茂因未能與美國制定一份載明貿易協定細節的聯合書面聲明，而在國會及國內媒體上遭到批評。

石破周一在國會對此進行辯護指出，日本之所以放棄書面聲明，是擔心此舉可能會延遲美方降低關稅的進程。

一些國會議員警告說，缺乏書面確認可能會帶來反效果，特別是在川普決策風格難以預測的情況下。

這場混亂進一步加劇了日本政局的不穩，石破茂已因執政聯盟在參院選舉中慘敗，而遭受越多要求其辭職的聲音。

執政黨大老、前經濟產業大臣齊藤健對路透社表示，「在與美國的談判中，赤澤大臣至少應該明確確認美方何時會將汽車關稅降至 15%。」