鉅亨網編譯段智恆 2025-08-07 01:50

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《路透》周三 (6 日) 援引知情人士消息報導，歐盟可能還需再等幾天，美國總統川普才會簽署下調歐盟汽車及零件進口關稅的行政命令。

歐盟汽車降稅要再等！傳川普簽署時程延後 美歐仍持續磋商(圖：REUTERS/TPG)

這意味著，美國消費者暫時仍需面對 27.5% 的高關稅，涵蓋德國寶馬 (BMW) 與賓士 (Mercedes-Benz) 以及瑞典 Volvo 等車款，而非川普與歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 在蘇格蘭談判時所達成的 15% 稅率協議。知情人士表示，稅率只有在川普簽署具法律效力的行政命令後才能正式調降。

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截稿前，白宮官員對此暫未回應置評請求。

川普 7 月 31 日已簽署行政命令，將歐盟商品的基準關稅率設定為 15%，但該命令並未涵蓋被列入「232 條款調查」的商品，包括汽車、藥品、半導體、葡萄酒、烈酒以及鋼鋁產品。根據命令，基準關稅將於美東時間 8 月 7 日凌晨十二點零一分正式生效，且對已在運輸中或倉儲中的貨品給予至 10 月 5 日的豁免。

美歐框架貿易協議將透過白宮後續行政命令逐步實施，並搭配一份不具法律約束力的聯合聲明。歐盟一名高層官員日前表示，協議文本「已進入後期階段」。

根據協議，美方官員稱歐盟出口的藥品與半導體將適用 15% 的關稅。但歐盟官員強調，15% 只是上限，實際稅率仍需視「232 條款調查」結果，未來可能更低。