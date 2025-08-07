〈陸股盤後〉中國7月出口意外加速 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-08-07 16:30

‌



中國股市三大指數周四（7 日）收盤漲跌互見，中國 7 月按美元計出口年增 7.2%，意外加速，寫下 4 月以來最大升幅，進口增長 4.1%。

中國7月出口意外加速，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤漲 0.16% 報 3,639.67 點，深證成指跌 0.18% 報 11,157.94 點，創業板指跌 0.68% 報 2,342.86 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8528 兆元。

‌



盤面上看，醫藥、保險、鋼鐵、汽車類股走低，半導體族群拉升，醫療保健、食品飲料、農業、房地產類股上揚。

據《彭博》周四報導，以美元計，中國 7 月出口較一年前攀升 7.2%，升幅大於經濟學家原估的 5.6%。

今年 7 月份，以人民幣計，進出口為 3.91 兆元，增長 6.7%。其中，出口 2.31 兆元，成長 8%；進口 1.6 兆元，增長 4.8%。

中國海關總署公布的數據顯示，今年前 7 個月，貨物貿易保持向上向好勢頭，進出口總值人民幣 25.7 兆元，年增 3.5%，增速較上半年加快 0.6 個百分點。

《彭博》指出，儘管美國徵收高額關稅，但海外出貨量仍保持強勁，顯示全球需求仍是中國經濟的重要推動力。

今年上半年，由於企業卯足全力出貨，以規避關稅風險，帶動出口創下歷史紀錄。現在的問題是，隨著提前出貨潮逐步消退，這種強勁勢頭能否在今年剩餘時間持續下去。