鉅亨網編譯段智恆 2025-08-06 23:20

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《彭博》周三 (6 日) 援引知情人士消息報導，美國總統川普的顧問正在鼓勵他提名一位臨時聯準會 (Fed) 理事，以填補即將出缺的理事席位，藉此為明年 Fed 主席換屆預作準備。

川普火速布局！擬任命臨時Fed理事 搶先卡位主席接班(圖：REUTERS/TPG)

Fed 理事庫格勒 (Adriana Kugler) 上周宣布將於本周五 (8 日) 離任，任期原定至 2026 年 1 月。若川普任命一名臨時理事完成剩餘任期，將爭取更多時間篩選下一任主席人選，接替鮑爾（Jerome Powell）於 2026 年 5 月任期屆滿後的職位。

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臨時人選有望加快提名流程

知情人士指出，短期理事人選可能鎖定已在政府任職、且曾獲參議院確認的官員，以加快審查程序。儘管提名仍需經過參議院核准，傳統上需時數月，但若川普施壓國會，或可加速過關。

川普預計周三與顧問討論人選。他日前表示，本周將決定庫格勒的繼任者，並考慮是任命短期理事，還是直接挑選有意升任主席的長期人選。川普說：「我們會決定是永久人選，還是先任命一位任期約 4 個月的短期人選。」

庫格勒的提前離任，讓川普比預期更早有機會提名一位與其偏好降息立場一致的理事進入董事會。川普長期批評 Fed 和鮑爾未及時降息，認為維持高利率拖累經濟成長並推高政府債務利息成本。

主席接班考慮 4 人選 Fed 鴿派席位或增

然而，即便增添鴿派理事，對貨幣政策的即時影響仍有限。Fed 決策機構聯邦公開市場委員會 (FOMC) 由 7 名理事及 5 位區域聯準銀行總裁投票決定利率，需過半同意才能調整政策。在參與 FOMC 會議的 19 位決策官員中，多數人 6 月預期今年將降息兩次，使 9 月降息可能性升高。

7 月會議上，兩名川普任命的理事華勒 (Christopher Waller) 和鮑曼 (Michelle Bowman) 投票反對按兵不動，這是自 1993 年以來首次出現兩位理事同時反對決議。