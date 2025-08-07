蘇姿丰信心喊話！需求現正向訊號 超微股價跌幅收斂
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周三 (6 日) 報導，超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，公司在所有產品線的需求上皆看到「正向訊號」(Positive Signals)，並正推進重返中國市場的美國政府許可程序，試圖消除市場對中國出口限制的疑慮。
蘇姿丰在《彭博科技》節目中受訪時指出，投資人不應被短期的中國出口限制問題分心，而應專注於超微各市場的基本需求表現。她說：「在過去 90 天內，我們在運算市場需求方面看到了許多正向訊號。」針對恢復對中國出口的許可進度，她補充：「我們有多項執照正在審查中，且已獲得良好跡象顯示這些申請正在推進。」
受中國銷售不確定性拖累，超微股價周三盤中一度大跌 9.5%，不過隨著蘇姿丰發表談話，股價跌幅收斂，截至紐約中午時段下跌 6.6%，每股暫報 162.81 美元。
市場對中國出口限制的憂慮，掩蓋了超微前一日晚間發布的整體樂觀財報。該公司公布的銷售預測優於分析師預期，並指出生成式人工智慧 (AI) 熱潮推動 AI 加速器晶片需求激增。這類晶片可用於開發與運行人工智慧模型，預期將成為下半年成長動能。
蘇姿丰重申，AI 市場將在未來「數年內」為超微帶來數百億美元的新營收，並強調該業務將驅動公司未來的成長。雖然過去超微曾提供更明確的財測數字，但這次蘇姿丰並未進一步細化具體目標。
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