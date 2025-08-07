蘇姿丰信心喊話！需求現正向訊號 超微股價跌幅收斂

蘇姿丰在《彭博科技》節目中受訪時指出，投資人不應被短期的中國出口限制問題分心，而應專注於超微各市場的基本需求表現。她說：「在過去 90 天內，我們在運算市場需求方面看到了許多正向訊號。」針對恢復對中國出口的許可進度，她補充：「我們有多項執照正在審查中，且已獲得良好跡象顯示這些申請正在推進。」