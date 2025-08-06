鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-06 21:00

‌



麥當勞 (McDonald’s) 周三 (6 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於美國與國際市場需求回升，以及平價餐與流行文化聯名促銷，帶動營收及客流增加，該季全球同店銷售成長 3.8%，高於市場預期的 2.4%，結束連續四季的疲弱或停滯。財報公布後，股價盤前一度上漲逾 4%。

〈財報〉平價餐與促銷助攻！麥當勞Q2同店銷售優預期(圖：REUTERS/TPG)

圖：麥當勞財報

‌



平價餐與聯名活動帶動美國回溫

根據財報，美國市場銷售年增 2.5%，扭轉首季頹勢。麥當勞推出「5 美元超值餐」、買一加購一美元方案等平價選項，吸引受經濟不確定性影響的消費者。同時，與《Minecraft》電影的快樂兒童餐聯名活動，以及 Squishmallows 主題限量餐點，也進一步拉動客流。

Placer.ai 數據顯示，麥當勞第二季客流量年增 0.8%，優於快餐業整體下滑 0.7% 的趨勢。eMarketer 分析師指出，麥當勞善用「平價、懷舊與限時促銷」策略，在競爭激烈的快餐市場中脫穎而出。

國際市場回升 EPS 超預期

財報顯示，麥當勞國際市場銷售年增 4%，日本、英國、加拿大與法國需求回溫，當地合作夥伴經營的業務分部銷售則成長 5.6%。第二季經調整後每股盈餘 (EPS) 報 3.19 美元，年增 7%，優於市場預估的 3.15 美元，營收同樣超過預期。

圖：麥當勞財報