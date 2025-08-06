〈財報〉平價餐與促銷助攻！麥當勞Q2同店銷售優預期
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
麥當勞 (McDonald’s) 周三 (6 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於美國與國際市場需求回升，以及平價餐與流行文化聯名促銷，帶動營收及客流增加，該季全球同店銷售成長 3.8%，高於市場預期的 2.4%，結束連續四季的疲弱或停滯。財報公布後，股價盤前一度上漲逾 4%。
截稿前，麥當勞 (MCD-US) 周三盤前股價上漲 3.84%，每股暫報 310.25 美元。
平價餐與聯名活動帶動美國回溫
根據財報，美國市場銷售年增 2.5%，扭轉首季頹勢。麥當勞推出「5 美元超值餐」、買一加購一美元方案等平價選項，吸引受經濟不確定性影響的消費者。同時，與《Minecraft》電影的快樂兒童餐聯名活動，以及 Squishmallows 主題限量餐點，也進一步拉動客流。
Placer.ai 數據顯示，麥當勞第二季客流量年增 0.8%，優於快餐業整體下滑 0.7% 的趨勢。eMarketer 分析師指出，麥當勞善用「平價、懷舊與限時促銷」策略，在競爭激烈的快餐市場中脫穎而出。
國際市場回升 EPS 超預期
財報顯示，麥當勞國際市場銷售年增 4%，日本、英國、加拿大與法國需求回溫，當地合作夥伴經營的業務分部銷售則成長 5.6%。第二季經調整後每股盈餘 (EPS) 報 3.19 美元，年增 7%，優於市場預估的 3.15 美元，營收同樣超過預期。
麥當勞計劃自 9 月起在美國 500 多家分店測試冷萃咖啡與手工汽水等新飲品，並重新推出多年來顧客呼聲高的 Snack Wrap。花旗分析師表示，若策略持續奏效，麥當勞同店銷售可望延續跑贏速食業的表現。
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