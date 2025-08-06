鉅亨網編譯段智恆 2025-08-06 00:10

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美國總統川普周二 (5 日) 表示，將在「未來 24 小時內」調高對印度商品的關稅，以回應新德里持續購買俄羅斯石油的行為。川普已對印度出口課徵 25% 關稅，並多次威脅進一步調升，以施壓印度終止進口俄油，藉此削弱俄羅斯資助烏克蘭戰爭的能力。

倒數24小時！川普揚言對印度加徵更高關稅 施壓終止購買俄國原油(圖：REUTERS/TPG)

川普在接受《CNBC》訪問時直言：「我們先前定在 25%，但我認為將在未來 24 小時內大幅調升，因為他們在買俄羅斯石油，他們在為戰爭機器加油。如果繼續這樣，我不會坐視不理。」

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川普近期持續加大對印度的貿易施壓，因雙方歷經數月談判未能達成協議，他遂單方面設定關稅稅率，並批評印度拒絕為美國商品開放市場，同時對其參與「金磚國家」(BRICS) 組織表達不滿。

川普政府也設定 8 月 8 日為俄烏停戰期限，並威脅對購買俄羅斯能源的國家實施「次級制裁」。烏克蘭盟國認為，這些能源購買行為支撐普丁繼續發動戰爭。