鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-08-06 17:27

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白宮正急於在另一個自行設定的最後期限前解決俄羅斯與烏克蘭的戰爭，美國總統川普正全力施壓其特使 Steve Witkoff，要求他促使莫斯科停止戰事。兩天後的 8 月 8 日是川普為俄羅斯設定的達成停火協議的最終期限。

停火大限倒數兩天！川普特使抵莫斯科會晤普丁 部分歐洲國家憂美過度讓步（圖：Shutterstock）

《俄羅斯衛星通訊社》報導，克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁在當地時間周三 (6 日) 會晤來訪的美國中東問題特使。

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Witkoff 周三抵達莫斯科，與俄方官員舉行會談。儘管普丁表示不會放棄在烏克蘭的行動，但知情人士透露，克里姆林宮可能會向美國做出讓步，其中可能包括停止空襲，以避免新的經濟制裁。

Witkoff 此次訪俄之前，川普對俄烏戰爭的態度顯然發生了轉變。初期，他將壓力集中在烏克蘭總統澤倫斯基身上，但近幾周，他對普丁的不滿日益加劇。

川普身邊的人透露，俄國無人機對烏克蘭城市的狂轟濫炸，以及由此產生的破壞景象給川普留下了深刻印象。

川普周二 (5 日) 接受《CNBC》採訪時說：「如果能源價格降得足夠低，普丁就會停止殺人。如果每桶能源價格再降 10 美元，他就別無選擇了，因為他的經濟狀況太糟糕了。」

這位美國總統威脅要對俄羅斯能源的購買者實施所謂的 「次級制裁」，以加大對普丁的壓力。在不衝擊全球市場的情況下懲罰俄羅斯石油購買者，需要精妙的算計，而這可能既會傷害盟友，也會打擊敵人。

與此同時，川普迫切希望避免在美國國內引發任何經濟後果。今年，美國消費者仍在應對居高不下的油價，而國內產油商可能會面臨供應受限的問題。

對此川普在受訪時堅稱，他並不擔心對俄制裁恐對美國國內產生的影響。

澤倫斯基周二也跟川普通話，稱這次談話 「富有成效」，並讓川普瞭解到俄羅斯加大了攻擊力道。