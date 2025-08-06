鉅亨網新聞中心 2025-08-06 11:10

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印度中央銀行最新發布的數據震驚全球，今年 5 月印度淨外國直接投資（FDI）僅獲得 3500 萬美元，較上月驟降 99%，也比去年同期暴減 98%，創下歷史新低。

印度5月FDI暴減99% 印巴空戰讓外資加速撤離「墳場」。(圖:shutterstock)

這一斷崖式的暴跌，不僅讓 2024-2025 財年印度淨 FDI 數據降至 3.53 億美元（相較於 2023-2024 財年的近 100 億美元，驟降 96.5%），更揭示了外資正從印度市場瘋狂撤退的嚴峻現實。

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淨 FDI 是衡量一個國家吸引外資能力的重要指標，其計算方式為 FDI 流入量減去 FDI 流出量。儘管 2025 財年印度外資直接投資總額（FDI 流入量）較去年同期增長 13.7%，達到 810 億美元，但龐大的 FDI 流出量，加上印度本土企業本財年對外投資的 290 億美元，共同導致淨值幾近歸零。這意味著，儘管有新的資金流入，但更多舊有資金正在加速離開印度。

長期以來，印度在國際投資界被戲稱為「外資墳場」。從 Google、亞馬遜到 Nokia、三星、小米等跨國巨頭，幾乎所有進軍印度的外資企業都曾遭遇嚴苛的法律、搖擺不定的政策以及動輒數億美元的天價罰單。

例如，今年 3 月，印度政府就要求三星及其高階主管補繳 6.01 億美元的稅金和罰金，這筆金額幾乎等同於三星在印度全年的淨利潤，讓其一年的辛苦付諸東流。

印度政府對待外資的態度一貫強硬，明確要求「來投資可以，但利潤你們要全都留下」。為了達到這一目的，印度採取了一系列手段：2020 年開徵數位服務稅；2022 年修訂外資持股比例限制，導致外資企業在印投資成本激增；2025 年更計劃修訂新監管措施，收緊電子商務、製藥等領域的外資准入，並要求「新投資者不得透過離岸基金間接進入受監管產業」。這些政策無疑增加了外資在印度的經營風險和不確定性。

然而，儘管印度對外資的態度如此，為何仍有絡繹不絕的外國企業前仆後繼地湧入印度？答案在於印度龐大的人口和巨大的市場潛力。

許多企業抱持著僥倖心理，認為只要與印度高層建立良好關係，就能成為那個「幸運兒」，避免被「宰殺」。然而事實證明，那些自認為「門路夠硬」的企業，往往是第一個被印度政府盯上的目標。

印度政府深諳「殺雞取卵」不可取，因此採取「養肥了再宰」的策略，通常只對少數已養肥的企業開刀，罰沒其一年的營業額，使其「食之無味，棄之可惜」，在市場誘惑與政策風險之間掙扎。

過去，儘管被稱為外資墳場，印度在 2023-2024 財年的淨 FDI 仍接近 100 億美元。然而，今年 5 月數據的突然暴跌，引發了外界對印度到底發生了什麼的疑問。答案指向了 5 月 7 日晚間發生的印巴空戰。儘管印度在戰後大肆宣傳「勝利」，但其剛購入的法國「陣風」戰機被擊落的畫面，卻被全世界看在眼裡。

資本的嗅覺最為靈敏，對戰爭的恐懼遠超一切。儘管以印度的體量，巴基斯坦難以撼動，若爆發全面戰爭印度也可能獲勝，但這場小規模的局部衝突，卻充分暴露了印度軍事實力的「拉胯」。

連巴基斯坦都能輕易擊敗，那麼面對其他更強大的對手，印度如何保障國際投資者的資產安全？這讓原本就對印度營商環境充滿疑慮的投資者，對其地緣政治風險產生了更深的擔憂。