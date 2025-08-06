川普放話要大幅提高印度關稅 印度、克宮回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-06 08:33

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美國總統川普周一（4 日）威脅要大幅提高針對印度徵收的關稅。據《路透社》、《Sky News》等媒體周二報導，印度表示，將採取一切必要措施，維護國家利益和經濟安全。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普在社交媒體發文，稱印度不僅大量購買俄羅斯石油，還將大部分石油在公開市場上出售，牟取暴利，他將大幅提高印度向美國繳納的關稅。

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據《Sky News》報導，印度外交部一名發言人對此表示，自烏克蘭戰爭爆發以來，印度因從俄羅斯進口石油而被美國和歐盟盯上，「事實上，印度之所以開始從俄羅斯進口石油，是因為戰爭爆發後，傳統石油供應轉向了歐洲」，「當時美國還曾積極鼓勵印度這類進口活動，以增強全球能源市場的穩定性。」

該發言人說，印度進口俄羅斯石油，「是為了確保印度消費者能夠獲得穩定且負擔得起的能源供應」，這是「受全球市場形勢所迫的必要行為」。

「與任何主要經濟體一樣，印度將採取一切必要措施，維護國家利益和經濟安全。」該印度外交部發言人稱。