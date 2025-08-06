鉅亨網新聞中心 2025-08-06 08:39

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日立製作所正考慮出售其日本國內的白色家電業務，並已向多家企業進行詢問，其中包括韓國三星電子。此舉顯示日立正加速轉型，將重心放在電力、鐵路等社會基礎設施及數位平台「Lumada」等穩定盈利的業務。預計出售金額可能落在 1000 億至數千億日元之間。

日立加速數位轉型 擬出售日本國內白色家電業務。(圖:shutterstock)

據日本經濟新聞報導，日立旗下的 Hitachi Global Life Solutions (日立 GLS) 負責日本國內的冰箱、洗衣機等白色家電業務。儘管日立 GLS 在 2024 財年（截至 2025 年 3 月）的銷售額年減 2% 至 3,676 億日元，但調整後 EBITA（息稅折舊攤提前利潤）卻成長 13% 至 392 億日元。

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然而，家電業務主要為一次性銷售，與日立以數位技術為核心、從解決方案開發到維修維護皆能長期持續盈利的「Lumada」商業模式乘積效應不佳。

日立近年來積極進行業務重組，陸續收購了瑞士 ABB 的送配電業務（2020 年）和美國數位轉型支援公司 GlobalLogic（2021 年），以強化其在社會基礎設施和數位領域的優勢。同時，對於與 Lumada 策略不符的業務，日立也採取了剝離措施，例如出售原日立金屬等子公司，並於 2021 年與土耳其大型企業阿奇立克（Arcelik）成立合資公司，出售海外家電業務。

儘管日本國內白色家電市場在新冠疫情帶來的宅家需求，以及高附加價值化推動下呈現成長態勢，2024 年度出貨額較 2023 年度增加 2.4% 至 2.5838 兆日元，但長期而言，少子老齡化將限制其成長空間。

此外，日本家電產業的主導地位已逐漸被中國等亞洲企業取代，例如海爾集團在全球冰箱和洗衣機市佔率方面均位居前列。