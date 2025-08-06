重稅30%為何澆不熄？印度散戶瘋買比特幣成全球第二大國內幕

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-06 05:23

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儘管面臨全球最嚴苛的加密貨幣稅制，印度散戶仍持有約100萬枚比特幣，僅次於美國。

美國監管雙頭馬車整合

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長期以來，美國對加密貨幣監管一直處於 SEC(證券交易委員會) 與 CFTC(商品期貨交易委員會) 權責不清的狀態。這一局面正快速改變。

CFTC 於 8 月 5 日正式啟動「加密衝刺」計畫，宣布考慮允許註冊期貨交易所直接掛牌交易比特幣、以太幣等加密資產現貨合約。此舉將首次在聯邦層級為加密貨幣現貨與期貨交易打造統一、透明的監管架構。

CFTC 代理主席 Caroline Pham 表示：「在川普的領導下，CFTC 正全速推進，使數位資產能在聯邦層級立即開放交易。我們不會被動等待國會立法，而是在現有權限內搶先部署。」

印度散戶創造千億美元奇蹟

根據印度商業媒體《Business Today》報導，最新數據顯示，印度民眾持有的比特幣數量已達約 100 萬枚，總價值高達 1200 億美元，占全球比特幣流通量的 5.1%，超越歐洲的 90 萬枚 (1090 億美元) 和中國政府的 19.4 萬枚(233 億美元)，成為全球第二大比特幣持有國。

與美國約 780 萬枚比特幣持有量中包含企業、ETF 及政府資產不同，印度的百萬枚比特幣幾乎完全由散戶推動。印度擁有超過 1.19 億加密貨幣用戶，採用率居全球前茅。

嚴苛稅制下的投資熱潮

更驚人的是，這股由下而上的採用熱潮是在極嚴苛政策下實現。印度政府對加密貨幣利潤課徵 30% 資本利得稅，每筆交易另課徵 1% 預扣稅，且不允許加密貨幣損失抵銷其他收益或遞延。

基金經理 Alok Jain 在社群媒體指出，印度政府可能從這 1200 億美元的比特幣財富中獲得數百億美元稅收，形成意外的財政收入來源。

印度加密貨幣交易所 CoinDCX 共同創辦人 Sumit Gupta 表示：「即使面對 30% 資本利得稅、1% 交易稅和有限的機構參與，印度仍排名全球比特幣持有量第二。我們只需要更友善的政策、合理稅收及清晰監管框架，印度就有望成為全球第一。」

散戶信念推動長期投資

Bybit India 國家經理 Vikas Gupta 分析，印度快速成長的比特幣持有量，突顯該國在全球數位資產生態系統中日益重要的角色。這種散戶驅動的發展反映基層投資者普遍相信比特幣是可靠的長期價值儲存工具。

「儘管監管指引不明確，採用率仍持續加速，顯示印度用戶對去中心化金融未來的強烈信念。印度正朝著成為全球最大加密用戶基礎邁進，」他補充。

政策與民意的全球競賽

美印兩國呈現「頂層設計」與「草根崛起」的鮮明對比。美國透過強大金融監管能力，建立對機構友善的規則體系，吸引華爾街資本和創新企業，鞏固全球金融中心地位。

印度則展現另一種可能性，龐大人口基數和強烈民間需求形成巨大潛力市場。目前比特幣價值約 11.4 萬美元，較歷史高點 12.3 萬美元下跌 7.3%，但印度投資者持續展現長期持有信心。

這場競賽的結局將取決於政策與民眾熱情的結合速度。美國優勢在政策執行確定性和吸引全球資本能力，印度優勢則在無與倫比的用戶基礎和市場潛力。