鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-06 13:50

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近期，包括摩根大通、高盛在內的多家國際主要投行相繼調高南韓今年經濟成長率估值，顯示市場對這個亞洲第四大經濟體前景的信心有所增強，此前對南韓經濟預期最審慎的摩根大通 (下稱小摩) 更是在短短一個月內兩度上調，累積調幅達 0.2 個百分點。

曙光乍現？高盛等國際外資紛調高韓經濟成長預期​​ 小摩一個月內兩度調高（圖：Shutterstock）

摩根大通在 6 月 30 日將南韓成長預期從 0.5% 上調至 0.6%，之後在 7 月 24 日再次調升至 0.7%。

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在南韓央行 (BOK) 公佈今年次季 GDP 數據後，小摩出具研究報告指出，該國今年第二季經濟成長表現優於市場預期，主要受惠於出口強勁與製造業持續擴張，儘管第三季可能出現短期波動，但積極的財政政策將有助於緩衝不利影響，因此維持下半年 1.8% 的平均成長率估值，全年成長率預測值則調整為 0.7%。

截至 6 月底，小摩在全球 8 大投行中對南國經濟成長的預期仍屬最為保守。

與此同時，高盛也上調南韓經濟成長預期，從 1.1% 調升至 1.2%。高盛上周五 (1 日) 出具研究報告指出，南韓與美國最新的貿易談判進展有助於降低半導體等關鍵商品的關稅不確定性，讓韓國在全球貿易環境中維持競爭力。

高盛還將 2025 年與 2026 年的南韓 GDP 預期分別調高 0.1 個百分點至 1.2% 及 2.2%。早在 6 月，高盛就曾基於美國關稅風險降低、中美經濟前景改善及韓國財政刺激政策等因素，將南韓今年 GDP 成長預期從 0.7% 大幅調升至 1.1%，調幅達 0.4 個百分點。

南韓財政部今 (6) 日指出，在半導體和藥品關稅上，美國承諾南韓將不會承受比其他國家更差的待遇。財長具潤哲向國會議員表示：「美國承諾在藥品和半導體等領域給予我們頂級待遇。我們不完全滿意，但跟其他國家相比不會處於劣勢，這仍然很有意義。」

具潤哲還說，南韓在最新貿易協議獲得了最惠國待遇，使南韓與日本和歐盟等國處於平等地位。南韓與美國的貿易協議包括對大多數南韓輸美商品徵收 15% 的關稅，以及高達 3500 億美元的投資承諾，但許多細節仍未解決，包括晶片和藥品出口是否會面臨額外徵稅。

根據國際金融中心統計，截至 7 月底，國際八大投行對南韓今年經濟成長率的平均預期為 0.9%。儘管小摩與高盛相繼上調，整體平均值自 6 月底以來連 2 月維持不變。