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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)EPS預估上修至4.24元，預估目標價為142.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.13元上修至4.24元，其中最高估值4.33元，最低估值4.2元，預估目標價為142.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.33(4.19)5.246.12
最低值4.2(4.04)4.725.19
平均值4.25(4.11)4.935.68
中位數4.24(4.13)4.95.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.15億31.40億34.07億
最低值29.02億30.65億32.31億
平均值29.08億31.09億33.32億
中位數29.09億31.04億33.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.451.151.371.282.40
營業收入15.15億17.55億20.20億24.18億26.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBFAM

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Bright Horizons Family Solutions, Inc.122.58-1.21%

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