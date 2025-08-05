鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)EPS預估上修至4.24元，預估目標價為142.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.13元上修至4.24元，其中最高估值4.33元，最低估值4.2元，預估目標價為142.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.33(4.19)
|5.24
|6.12
|最低值
|4.2(4.04)
|4.72
|5.19
|平均值
|4.25(4.11)
|4.93
|5.68
|中位數
|4.24(4.13)
|4.9
|5.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.15億
|31.40億
|34.07億
|最低值
|29.02億
|30.65億
|32.31億
|平均值
|29.08億
|31.09億
|33.32億
|中位數
|29.09億
|31.04億
|33.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.45
|1.15
|1.37
|1.28
|2.40
|營業收入
|15.15億
|17.55億
|20.20億
|24.18億
|26.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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