鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為115.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.76元，其中最高估值0.88元，最低估值0.56元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.88(0.9)
|1.39
|1.77
|2.11
|最低值
|0.56(0.69)
|0.83
|1.19
|2.05
|平均值
|0.76(0.78)
|1.05
|1.39
|2.08
|中位數
|0.76(0.77)
|1.03
|1.34
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.30億
|24.77億
|29.99億
|32.44億
|最低值
|16.02億
|19.51億
|23.52億
|27.71億
|平均值
|17.10億
|21.16億
|25.77億
|29.78億
|中位數
|17.30億
|20.84億
|24.98億
|29.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|-0.29
|-0.07
|0.11
|0.13
|營業收入
|8.12億
|8.98億
|10.37億
|11.36億
|13.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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