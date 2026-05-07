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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為115.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.76元，其中最高估值0.88元，最低估值0.56元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.88(0.9)1.391.772.11
最低值0.56(0.69)0.831.192.05
平均值0.76(0.78)1.051.392.08
中位數0.76(0.77)1.031.342.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.30億24.77億29.99億32.44億
最低值16.02億19.51億23.52億27.71億
平均值17.10億21.16億25.77億29.78億
中位數17.30億20.84億24.98億29.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.02-0.29-0.070.110.13
營業收入8.12億8.98億10.37億11.36億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKTOS

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