鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class A(APP-US)EPS預估上修至15.84元，預估目標價為665.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.61元上修至15.84元，其中最高估值17.48元，最低估值14.94元，預估目標價為665.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.48(17.62)
|26.05
|29.88
|最低值
|14.94(14.32)
|17.7
|20.87
|平均值
|15.91(15.75)
|21.22
|27.23
|中位數
|15.84(15.61)
|21.23
|28.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|86.09億
|123.17億
|150.04億
|122.15億
|最低值
|76.39億
|92.48億
|107.78億
|122.15億
|平均值
|81.51億
|106.19億
|132.94億
|122.15億
|中位數
|81.62億
|105.58億
|131.76億
|122.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.08
|-0.52
|1.01
|4.68
|10.13
|營業收入
|27.93億
|30.27億
|32.83億
|47.09億
|54.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Applovin Corp - Class A(APP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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