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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class A(APP-US)EPS預估上修至15.84元，預估目標價為665.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.61元上修至15.84元，其中最高估值17.48元，最低估值14.94元，預估目標價為665.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值17.48(17.62)26.0529.88
最低值14.94(14.32)17.720.87
平均值15.91(15.75)21.2227.23
中位數15.84(15.61)21.2328.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值86.09億123.17億150.04億122.15億
最低值76.39億92.48億107.78億122.15億
平均值81.51億106.19億132.94億122.15億
中位數81.62億105.58億131.76億122.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.08-0.521.014.6810.13
營業收入27.93億30.27億32.83億47.09億54.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Applovin Corp - Class A(APP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPP

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