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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至3.62元，預估目標價為252.56元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.09元下修至3.62元，其中最高估值4.89元，最低估值0.99元，預估目標價為252.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.89(6.16)15.4519.8124.06
最低值0.99(0.99)5.29.2311.58
平均值3.22(3.97)9.6114.518.47
中位數3.62(4.09)10.0914.8518.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.83億23.43億30.13億36.85億
最低值12.74億16.82億20.04億23.17億
平均值13.64億19.91億25.28億30.90億
中位數13.68億20.25億25.71億31.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-8.27-10.93-9.24-7.06-4.24
營業收入919萬5,378萬2.88億3.93億8.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASND

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