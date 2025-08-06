鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Midstream CorpAM-US的目標價調升至18元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Antero Midstream Corp(AM-US)提出目標價估值：中位數由17元上修至18元，調升幅度5.88%。其中最高估值19元，最低估值15元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Antero Midstream Corp評價：積極樂觀0位、保持中立6位、保守悲觀3位。
Antero Midstream Corp今(6日)收盤價為18.195元。近5日股價上漲5.88%，標普指數下跌0.94%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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