退役EV電池重生！特斯拉前技術長為AI資料中心找新儲能方案

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-05 23:49

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根據《CNBC》周二（5 日）報導，隨著 AI 發展推動能源需求激增，特斯拉 (TSLA-US) 前技術長、共同創辦人之一的 JB Straubel，正押寶全新解決方案：讓退役的電動車電池重獲新生。

Redwood Materials將淘汰電動車電池重新利用，為AI資料中心提供儲能服務。(圖:Shutterstock)

在特斯拉技術長至 2019 年的 Straubel，於 2017 年成立 Redwood Materials 專門回收電池。但公司發現，多數淘汰的電動車電池其實還有不少電量，與其回收，不如重新利用為資料中心提供儲能服務。

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首座微電網創北美紀錄

Redwood 首座微電網與 Crusoe 合作，透過太陽能發電 12 百萬瓦，搭配重新利用的電動車電池提供 63 百萬瓦時儲能。Redwood 宣稱這是北美同類型中規模最大的系統。

Crusoe 正在德州興建大型 AI 資料中心，屬於 OpenAI、甲骨文 (ORCL-US)、軟銀等支持的 5,000 億美元星際之門專案。該公司表示，過去電池成本太高，現在終於能實現 24 小時再生能源供電。

瞄準 AI 資料中心爆發商機

高盛 (GS-US) 預估，AI 將推動資料中心電力需求在 2030 年前激增 165%。Redwood 看準這波商機，庫存已有超過 1 吉瓦時的可重複使用電池，正規劃規模更大的專案。

Straubel 表示，這種模式可無限擴展，已在進行規模擴大 100 倍的工程專案。