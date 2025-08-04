特斯拉批准300億美元股票獎勵 馬斯克續任兩年解鎖
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》報導，特斯拉 (TSLA-US) 周一 (4 日) 在監管文件中披露，董事會批准一項價值約 300 億美元的臨時股票獎勵方案，授予執行長馬斯克，以確保其專注於公司，同時應對 2018 年薪酬案的法律訴訟。該獎勵包括 9,600 萬股限制性股票，行使價格為每股 23.34 美元，與 2018 年方案相同，需馬斯克繼續擔任高層職位兩年並持有股份五年。
特斯拉董事會在致股東信中強調留任馬斯克的重要性，稱這是「誠意的第一步」，並計畫於 11 月 6 日的股東大會上提出長期薪酬方案表決。董事會指出，人工智慧 (AI) 人才競爭激烈，加上特斯拉正處於關鍵轉折點，必須行動以確保領導穩定。
此前，一項價值超過 500 億美元的 2018 年績效獎勵遭美國德拉瓦衡平法院以不公平為由裁定無效，目前正上訴中。特斯拉去年將註冊地遷至德州後，特別委員會一直探討新的補償方案。文件也明確規定，如法院恢復舊獎勵，馬斯克須返還此次的臨時獎勵，避免「雙重領取」。
消息公布後，特斯拉股價最多上漲 2.9%，但截至上周五收盤年初至今仍下跌 25%，同期標普 500 指數則上漲 6%。董事會在信中稱，股東已批准大規模股票獎勵，公司需在拓展汽車、能源至 AI 與機器人業務時保留關鍵人才，特別是馬斯克本人，稱其是「特斯拉吸引與留住人才的關鍵人物」。
馬斯克自 2008 年起擔任執行長，今年除掌管特斯拉外，還兼顧 xAI、SpaceX、Neuralink、X Corp. 及 The Boring Company，並因資助美國總統川普連任及領導「政府效率部」(DOGE) 計畫而引發部分市場反彈。董事會仍表達信心，認為此方案將促使馬斯克專注於特斯拉。
部分投資人與分析師對此舉表示肯定。Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，此舉「消除了股價壓力」，並有助於確保馬斯克繼續領導特斯拉數年，他強調「馬斯克仍是特斯拉最大資產，薪酬問題一直是股東關切焦點。」
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