鉅亨網編譯段智恆 2025-08-04 19:30

‌



《路透》周一 (4 日) 獨家報導指出，研究機構標普全球汽車 (S&P Global Mobility) 的數據顯示，特斯拉 (TSLA-US) 在美國的品牌忠誠度自去年執行長馬斯克公開支持美國總統川普後大幅下滑，從去年 6 月的 73% 高峰一路降至今年 3 月的 49.9%，跌破產業平均水準，隨後雖回升至 5 月的 57.4%，但仍落後雪佛蘭與福特(F-US)，與豐田大致相當。

馬斯克挺川普害慘特斯拉？品牌忠誠度跌破五成！(圖：REUTERS/TPG)

馬斯克涉政引發顧客流失

‌



標普分析師 Tom Libby 形容，從業多年從未見過品牌忠誠度在短時間內如此劇烈下滑。他指出，特斯拉長年在品牌忠誠度居於業界之首，2021 年底至 2023 年第三季間，每季皆有逾六成車主換車時仍選擇特斯拉。然而，去年 7 月馬斯克在川普於賓州遭遇刺殺未遂後公開力挺川普，忠誠度隨即急跌。今年 1 月馬斯克出任川普政府的「政府效率部」部長並裁撤大批公務員，更加劇自由派顧客流失。晨星分析師 Seth Goldstein 表示，「若他們傾向民主黨理念，或許會考慮其他品牌。」

標普數據顯示，特斯拉吸引新買家的能力同步下滑。過去四年，特斯拉平均每流失 1 戶舊客，能吸引近 5 戶新客，居產業之首；但自今年 2 月起降至不到 2 戶。現有吸引更多特斯拉顧客的品牌包括 Rivian(RIVN-US)、Polestar(PSNY-US)、保時捷 (Porsche) 及凱迪拉克(Cadillac)。

銷量下滑與競爭加劇

除了政治爭議，特斯拉老化的產品線及激烈競爭亦推動忠誠度下滑。自 2020 年以來，該公司僅推出 Cybertruck，但未達銷量預期。標普數據顯示，特斯拉今年前 5 個月在美國銷量年減 8%，歐洲前 6 個月更暴跌 33%，馬斯克在歐洲的政治爭議更引發強烈反彈。

特斯拉財務長 Vaibhav Taneja 曾在 4 月財報會議提到「品牌與員工遭受的敵意與破壞行為」，並坦言工廠改裝造成數週停工。不過馬斯克強調，「若排除總體經濟問題，需求並未減少。」