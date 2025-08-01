鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為6.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.72元，其中最高估值0.82元，最低估值0.7元，預估目標價為6.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.82(0.82)
|0.87
|1
|最低值
|0.7(0.72)
|0.79
|0.86
|平均值
|0.74(0.76)
|0.83
|0.93
|中位數
|0.72(0.76)
|0.82
|0.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|156.71億
|169.94億
|182.81億
|176.05億
|最低值
|150.45億
|157.42億
|165.89億
|176.05億
|平均值
|153.50億
|165.63億
|175.73億
|176.05億
|中位數
|151.87億
|166.28億
|176.34億
|176.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|0.39
|0.37
|0.25
|0.33
|營業收入
|139.14億
|186.07億
|271.97億
|312.69億
|304.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為5.94元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為5.94元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream IncDTM-US的目標價調升至113元，幅度約3.67%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：必治妥施貴寶(BMY-US)EPS預估上修至6.42元，預估目標價為54.00元
下一篇