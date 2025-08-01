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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為6.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.72元，其中最高估值0.82元，最低估值0.7元，預估目標價為6.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.82(0.82)0.871
最低值0.7(0.72)0.790.86
平均值0.74(0.76)0.830.93
中位數0.72(0.76)0.820.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值156.71億169.94億182.81億176.05億
最低值150.45億157.42億165.89億176.05億
平均值153.50億165.63億175.73億176.05億
中位數151.87億166.28億176.34億176.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.390.370.250.33
營業收入139.14億186.07億271.97億312.69億304.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSBR

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