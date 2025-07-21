鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為5.94元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.75元上修至0.77元，其中最高估值0.81元，最低估值0.72元，預估目標價為5.94元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.81(0.81)
|0.89
|1.02
|最低值
|0.72(0.72)
|0.8
|0.88
|平均值
|0.76(0.75)
|0.83
|0.93
|中位數
|0.77(0.75)
|0.82
|0.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|157.61億
|171.85億
|185.87億
|最低值
|149.10億
|161.78億
|174.97億
|平均值
|155.52億
|168.60億
|180.69億
|中位數
|156.71億
|169.73億
|181.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|0.39
|0.37
|0.25
|0.33
|營業收入
|139.14億
|186.07億
|271.97億
|312.69億
|304.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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