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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為5.94元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.76元，其中最高估值0.81元，最低估值0.72元，預估目標價為5.94元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.81(0.81)0.871
最低值0.72(0.72)0.80.88
平均值0.75(0.76)0.830.93
中位數0.76(0.77)0.820.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值157.61億171.85億185.87億
最低值149.10億161.78億174.97億
平均值155.40億168.50億180.56億
中位數156.47億169.22億180.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.390.370.250.33
營業收入139.14億186.07億271.97億312.69億304.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSBR

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