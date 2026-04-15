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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aura Minerals Inc(AUGO-US)EPS預估下修至9.95元，預估目標價為98.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Aura Minerals Inc(AUGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.89元下修至9.95元，其中最高估值18.6元，最低估值8.07元，預估目標價為98.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.6(18.6)20.8514.615.8
最低值8.07(8.07)7.5910.415.8
平均值11.31(11.44)11.4712.715.8
中位數9.95(10.89)10.4512.915.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.17億28.03億25.78億23.94億
最低值13.88億15.72億21.53億23.94億
平均值17.63億20.43億23.44億23.94億
中位數17.96億20.23億23.22億23.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.600.920.44-0.42-1.01
營業收入4.45億3.93億4.17億5.94億9.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Aura Minerals Inc(AUGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAUGO

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