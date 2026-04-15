鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.18元，預估目標價為7.40元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.19元上修至-0.18元，其中最高估值0.15元，最低估值-0.33元，預估目標價為7.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.15(0.15)
|0.25
|0.46
|0.66
|最低值
|-0.33(-0.33)
|-0.29
|-0.22
|-0.19
|平均值
|-0.16(-0.17)
|-0.07
|0.07
|0.18
|中位數
|-0.18(-0.19)
|-0.1
|0.03
|0.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|71.53億
|80.07億
|84.01億
|89.92億
|最低值
|62.64億
|66.37億
|75.98億
|82.45億
|平均值
|67.06億
|73.60億
|79.89億
|86.07億
|中位數
|67.09億
|73.58億
|80.15億
|86.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|-0.42
|-0.27
|營業收入
|41.17億
|46.02億
|46.06億
|53.61億
|59.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Snap智慧眼鏡採高通晶片 強化AI穿戴裝置布局
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.19元，預估目標價為7.30元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司SNAP-US的目標價調降至7.3元，幅度約8.75%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司SNAP-US的目標價調降至7.3元，幅度約8.75%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇