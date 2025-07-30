傳摩根大通洽談接手蘋果信用卡 業務規模達200億美元
鉅亨網編譯段智恆
根據《華爾街日報》(WSJ)周二 (29 日) 援引知情人士消息報導，美國最大銀行摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 正與蘋果 (AAPL-US) 進行深入洽談，有望接手蘋果信用卡業務。若最終敲定，這將成為美國史上規模最大的信用卡合作之一，進一步鞏固摩根大通在信用卡市場的龍頭地位，並讓蘋果獲得更廣泛的消費者金融網絡支持。
摩根大通有望接手蘋果信用卡
知情人士指出，雙方討論在近期加速，蘋果已明確告知摩根大通，視其為取代高盛 (GS-US) 成為信用卡合作夥伴的首選。據報導，蘋果與摩根大通自去年初便開始談判，並同時接觸其他潛在發卡機構，包括美國運通 (AXP-US)、第一資本(Capital One) 及 Synchrony Financial 等。
目前，蘋果卡在高盛的信用卡餘額約達 200 億美元。若協議達成，摩根大通不僅可藉此向蘋果的龐大用戶群推廣更多金融產品，蘋果也能利用摩根大通的龐大消費者基礎來推動產品銷售與融資服務。不過，協議尚未簽署，過程中仍有諸多挑戰可能導致談判破裂。
高風險客群與收費模式成交易障礙
知情人士指出，主要障礙之一在於蘋果卡 (Apple Card) 的次級信貸比例偏高。截至 3 月底，高盛約 34% 的信用卡餘額來自信用分數低於 660 的客戶，而摩根大通該比例僅為 15%。此外，蘋果卡不收取逾期費，這削弱了傳統信用卡發卡行的重要收益來源。
根據高盛財報，截至 3 月底，其信用卡逾期 30 天以上的比率約 4%，高於全美商業銀行平均的 3.05%；高盛也已撥備 24.5 億美元以應對未來可能的壞帳損失。這些因素使部分潛在發卡行認為，除非能以大幅折價取得，否則難以承接這項業務。
此外，支付網絡之間也在爭奪合作機會。據報導，Visa(V-US)已向蘋果提出約 1 億美元的支付，以爭取取代萬事達卡 (Mastercard)(MA-US) 成為蘋果卡的新網絡夥伴。
摩根大通若能成功接手蘋果信用卡業務，將為兩大巨擘建立更深層合作，也標誌著科技與金融巨擘聯手擴張消費金融的重大一步。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- CyberArk盤中股價一度狂飆18%！傳Palo Alto洽談逾200億美元收購
- 美就業市場降溫！6月職缺降至743.7萬 招聘與辭職人數齊降
- 川普施壓本土製造 蘋果推製造培訓中心助美國育才
- 美6月貿易逆差大幅收窄 消費品進口降至近4年低點
下一篇