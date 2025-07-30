鉅亨網編譯段智恆 2025-07-30 02:00

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傳摩根大通洽談接手蘋果信用卡 業務規模達200億美元(圖：REUTERS/TPG)

摩根大通有望接手蘋果信用卡

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知情人士指出，雙方討論在近期加速，蘋果已明確告知摩根大通，視其為取代高盛 (GS-US) 成為信用卡合作夥伴的首選。據報導，蘋果與摩根大通自去年初便開始談判，並同時接觸其他潛在發卡機構，包括美國運通 (AXP-US)、第一資本(Capital One) 及 Synchrony Financial 等。

目前，蘋果卡在高盛的信用卡餘額約達 200 億美元。若協議達成，摩根大通不僅可藉此向蘋果的龐大用戶群推廣更多金融產品，蘋果也能利用摩根大通的龐大消費者基礎來推動產品銷售與融資服務。不過，協議尚未簽署，過程中仍有諸多挑戰可能導致談判破裂。

高風險客群與收費模式成交易障礙

知情人士指出，主要障礙之一在於蘋果卡 (Apple Card) 的次級信貸比例偏高。截至 3 月底，高盛約 34% 的信用卡餘額來自信用分數低於 660 的客戶，而摩根大通該比例僅為 15%。此外，蘋果卡不收取逾期費，這削弱了傳統信用卡發卡行的重要收益來源。

根據高盛財報，截至 3 月底，其信用卡逾期 30 天以上的比率約 4%，高於全美商業銀行平均的 3.05%；高盛也已撥備 24.5 億美元以應對未來可能的壞帳損失。這些因素使部分潛在發卡行認為，除非能以大幅折價取得，否則難以承接這項業務。