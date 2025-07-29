鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-29 18:55

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部分專家指出，美國總統川普政府預計於 8 月 1 日實施的全面性關稅，恐導致美國部分食品價格上漲。

專家警告美食物價格很快將因關稅上漲 咖啡、酒類、烘焙食品首當其衝(圖:shutterstock)

據《CNBC》報導，稅務基金會分析師表示，關稅是針對外國商品徵收的稅，由美國國內進口公司支付，這些成本預計將轉嫁給美國消費者，導致商品物價上漲。

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雖然關稅目標之一是提振美國產品需求，但某些商品如巴西咖啡無法在美國國內生產，而香蕉等品的美國產量有限，無法滿足國內需求。

稅務基金會高級經濟師 Alex Durante 指出，在某些情況下，美國消費者可能選擇支付更高價格購買這些進口食品，而非尋找替代品。目前，美國每年食品進口總額約為 2210 億美元。大多數進口食品已面臨 10% 至 30% 的關稅，但若 8 月 1 日的關稅如期生效，部分國家的關稅可能超過 30%。

Durante 警告，若政府堅持此期限，未來幾個月食品價格恐出現「大幅波動」。

根據稅務基金會分析，可能受關稅影響的前五大進口食品按體積計算，依序為烈酒、烘焙食品、咖啡、魚類和啤酒，這五類約占美國食品進口總額的 21%。

儘管最新數據顯示 6 月份雜貨價格已較一年前上漲 2.4%，但專家普遍認為，川普關稅的全面影響尚未顯現。

Durante 說：「現在就讓政府沾沾自喜還為時過早，因為他們計畫的大部分關稅上調措施尚未生效。」

耶魯大學預算實驗室的獨立分析估計，迄今為止的關稅已導致短期食品成本增加 3.4%，長期則將保持 2.9% 的漲幅。其中，新鮮農產品初期可能貴 6.9%，最終穩定在 3.6% 的漲幅。

白宮發言人 Kush Desai 堅稱，關稅成本將由依賴美國經濟的外國出口商承擔。他並引用白宮經濟顧問委員會的一份分析，該分析顯示去年 12 月至今年 5 月間進口商品價格有所下降。