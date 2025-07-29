鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-29 15:10

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全球最大對沖基金橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）再次對全球經濟健康狀況敲響警鐘，指出世界正處於經濟「心臟病」爆發的邊緣，主要原因歸咎於政府不可持續的赤字支出。他建議投資人將約 15% 的投資組合，配置於黃金或比特幣等替代貨幣，以抵禦即將到來的貨幣貶值風險。

錢越來越薄！達里歐建議 投資組合15%配置黃金或比特幣。(圖:shutterstock)

達里歐 27 日接受 CNBC 節目採訪時，分享了他對經濟的悲觀展望。他以美國為例指出，儘管政府每年收入約 5 兆美元，但支出卻高達 7 兆美元，這意味著支出比收入高出 40%。

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他強調，由於許多支出是固定的，政府難以真正削減開支。美國目前已累積了相當於收入 6 倍的債務，而政府債務已突破 37 兆美元。

達里歐將信貸系統比喻為經濟的循環系統，認為它透過購買力為經濟的不同部分輸送「營養」。然而，當債務、債務服務成本和利率上升時，它們開始擠壓其他支出，就像循環系統中的斑塊一樣，最終導致類似經濟「心臟病」的問題。

他警告，隨著赤字支出持續，美國政府明年可能需要發行近 12 兆美元的公債來償還債務。

「我們已經到了無可回頭的地步，」達里歐表示。他補充說，政府唯一的選擇是繼續借款，並依賴央行印鈔。此外，他提醒投資人，一些經濟指標，例如資本管制的出現，已經開始發出危險訊號。

儘管達里歐的分析主要集中在美國，但他強調所有西方主導的經濟體都面臨類似的挑戰。

他解釋道：「就像 20 世紀 70 年代或 30 年代一樣，它們往往會一起下滑。我們會關注它們的相對變化，但它們的價值都會下降，不是相對於法定貨幣，而是相對於硬通貨。而這種硬通貨就是黃金。」

達里歐指出，黃金今年已超越歐元，成為全球第二大儲備貨幣。

除了黃金，達里歐也認為比特幣是一種具有吸引力的貨幣資產。然而，比特幣仍未達到黃金的地位，主要因為他認為央行不會將比特幣作為官方儲備資產。

達里歐說：「我無法準確評估它作為貨幣的有效性，但許多人將其視為一種替代品。」

無論是黃金還是比特幣，達里歐強調，關鍵目標是持有能夠抵禦廣泛貨幣貶值的資產。