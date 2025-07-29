〈AWS台灣高峰會〉王定愷：企業不能只是談論AI 而是要部署AI

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-29 17:40

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亞馬遜旗下雲端服務 AWS(Amazon Web Services) 今 (29) 日舉辦台灣雲端高峰會，台灣暨香港總經理王定愷表示，全球供應鏈正面臨地緣政治與氣候變遷等多重挑戰，客戶也至世界各地生產，公司也利用雲端服務降低客戶轉移產地的成本與時間，並強調，企業面對未來競爭，「不能只是談論 AI，而是要真正運用 AI、部署 AI」。

AWS台灣暨香港總經理王定愷。(圖：業者提供)

王定愷指出，受地緣政治、氣候變遷等外部因素影響，全球製造與供應鏈正面臨重組壓力，公司觀察到客戶對供應鏈彈性與轉移產地的需求持續升溫，而 AWS 雲端平台相較於傳統 IT 架構，可協助企業迅速部署新產線或據點，大幅縮短轉移時間、降低人力與基礎建設成本，成為製造業因應轉型的關鍵。

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他強調，過往商業模式是將生產委外至亞太地區，憑藉較低勞動成本取得競爭優勢，但如今環境劇變，「過去的成功可能是未來的負擔」，企業必須加快導入自動化與雲端，以維持全球競爭力。

在此趨勢下，王定愷也指出，亞馬遜目前已於美國部署數百萬台機器人，並持續加碼自動化與智慧工廠應用。他預言，美國正掀起新一波工業革命，未來競爭將不再依賴低人力成本，而是比拚企業導入數位與自動化技術的速度與深度。他強調，「現在不是只談論 AI，而是運用 AI、部署 AI」，企業唯有真正落地應用，才能在新一輪轉型中脫穎而出。

王定愷也補充，今年 6 月，亞馬遜宣布 AWS 亞太 (台北) 區域在台灣正式啟用，提供台灣客戶只有個位數毫秒的低延遲服務。需要資料在地儲存的監管產業，例如金融服務、製造業、醫療業、公部門，現在都能透過位於台灣的資料中心滿足合規需求。